Сделайте пожалуйста вопросы все 5
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Сделайте пожалуйста вопросы все 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Нужно начать заниматься спортом ,тренироваться и начать веси здоровый образ жизни . 2.Тренироваться . Во время отбития мяча у тенисиста работают ноги и руки ,а так же торс . 3.Можно взять крепкую веревку и обвязать ею лодку ,и тянуть ее на берег. А чтоб было более эфективнее веревку с другого края можно привязать к автомабилю и также вытянуть лодку на сушу. 4.С помощью крана . 5.Т.к часть имен этих людей была утерена ,а другая часть не была в то время так значительна .
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