Сделайте пожалуйста вопросы все 5

Окружающий мир
Сделайте пожалуйста вопросы все 5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Нужно начать заниматься спортом ,тренироваться и начать веси здоровый образ жизни . 2.Тренироваться . Во время отбития мяча у тенисиста работают ноги и руки ,а так же торс . 3.Можно взять крепкую веревку и обвязать ею лодку ,и тянуть ее на берег. А чтоб было более эфективнее веревку с другого края можно привязать к автомабилю и также вытянуть лодку на сушу. 4.С помощью крана . 5.Т.к часть имен этих людей была утерена ,а другая часть не была в то время так значительна .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Казак тили 4 сынып 71 бет 42 жаттығу пж
Ответить
Другие предметы
Спорт во времена войны
Ответить
Биология
Тело паукообразных животных состоит из а)головы и хвоста б) головы , груди и брюшка в)головы, туловища и хвоста г) головогруди и брюшка
Ответить
Математика
До полудня мотоцикл проехал 180 км, что в 4 раза больше чем ему осталось проехать. Ка??ое расстояние должен был проехать мотоциклист?
Ответить
Литература
Ы привык чувствовать на себе заботу родных: мама вкусно накормит, папа поможет починить велосипед, старший брат или сестра подскажут, как решить сл...
Ответить