Решить уравнением: № 1. Теплоход рассчитан на 750 пассажиров и 25 членов команды. Ка??дая спасательная шлюпка может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в ...
Математика
Решить уравнением: № 1. Теплоход рассчитан на 750 пассажиров и 25 членов команды. Ка??дая спасательная шлюпка может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и всех членов команды? № 2. Шоколадка стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает три (одну в подарок). Сколько шоколадок можно получить на 200 рублей в воскресенье? № 3.Сырок стоит 7 рублей 20 копеек. Какое наибольшее число сырков можно купить на 60 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N1 Всего людей= 750+25=775 775/70=11 1/14 То есть 11 шлюпок не хватит, значит нужно 12 штук Ответ: Минимальное количество 12 штук N2 200/35=5 5/7 то есть в воскресенье обычных шоколадок он может КУПИТЬ 5 штук. В 5 штуках к 2 шоколадкам добавляется еще одна, значит за первые две добавляется одна=3, к еще двум еще 3, 3+3=6, а так у нас осталась еще шоколадка, но только одна, поэтому получить еще одну мы не можем, 6+1=7 шоколадок Ответ: На 200 рублей можно получить 7 шоколадок N3 60 р - 6000 копеек 7 р 20 к.-720 копеек 6000/720=8 1/3 Ответ: можно купить 8 сырков на 60 рублей.
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