Що таке ком'пютер? Що таке телефон?
Другие предметы
Що таке ком'пютер? Що таке телефон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Телефо́н — пристрій для передачі звуку на великі відстані за допомогою електричних сигналів. Персона́льний комп'ю́тер ( ПК) — електронна обчислювальна машина, призначена для особистого використання,ціна, розміри та можливості якого задовольняють потреби багатьох людей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Для варенья из вишни на 2 части ягод берут 3 части сахара Сколько сахара следует вз??ть для 1 кг ягод Сколько килограммов вишни было у мамы Если дл...
Математика
Математика
Решить уравнением: № 1. Теплоход рассчитан на 750 пассажиров и 25 членов команды. Ка??дая спасательная шлюпка может вместить 70 человек. Какое ...