Що таке ком'пютер? Що таке телефон?

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Телефо́н — пристрій для передачі звуку на великі відстані за допомогою електричних сигналів. Персона́льний комп'ю́тер ( ПК) — електронна обчислювальна машина, призначена для особистого використання,ціна, розміри та можливості якого задовольняють потреби багатьох людей.