Що таке ком'пютер? Що таке телефон?

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Що таке ком'пютер? Що таке телефон?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Телефо́н   — пристрій для передачі  звуку на великі відстані за допомогою електричних  сигналів. Персона́льний комп'ю́тер ( ПК) —  електронна обчислювальна машина, призначена для особистого використання,ціна, розміри та можливості якого задовольняють потреби багатьох людей.
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