СРОЧНО плиииз ответе на вопросы

Обществознание
СРОЧНО плиииз ответе на вопросы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Наука формируют духовное мировозрение человека что обычные вещи и физические явления  которые находятся  вокруг него  формулирует  с точки зрения научных законов доказывая тем самым человеку. У образования такая же задача основном формировать мировозрение  и обучать. 2. Наука и образование тесно связаны так как если бы не было научных знаний и законов и правил которые придумали научные учёные ранее то не было сейчас учить людей и не было прогресса. 3. Наука даёт на прогресс технический прогресс а технический прогресс влияет на люде и их развитие и существование пример Африканские страны высокая рождаемость и высокая смертность отсутствие нормального образования и меденских знаний уменьшая продолжительность жизни людей полное отсутсвие техногий и научных знаний.   .
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