СРОЧНО плиииз ответе на вопросы

Гость: Гость:

1.Наука формируют духовное мировозрение человека что обычные вещи и физические явления которые находятся вокруг него формулирует с точки зрения научных законов доказывая тем самым человеку. У образования такая же задача основном формировать мировозрение и обучать. 2. Наука и образование тесно связаны так как если бы не было научных знаний и законов и правил которые придумали научные учёные ранее то не было сейчас учить людей и не было прогресса. 3. Наука даёт на прогресс технический прогресс а технический прогресс влияет на люде и их развитие и существование пример Африканские страны высокая рождаемость и высокая смертность отсутствие нормального образования и меденских знаний уменьшая продолжительность жизни людей полное отсутсвие техногий и научных знаний. .