Какое количество теплоты потребуется для превращения в воду льда массой 2 кг взят??го при 0 градусов цельсия
Физика
Какое количество теплоты потребуется для превращения в воду льда массой 2 кг взят??го при 0 градусов цельсия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну где то 2градуса а потом в ходильник
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