Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании древесного угля массой 15 кг? спирта массой 200г?

Физика
Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании древесного угля массой 15 кг? спирта массой 200г?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 5,1* 10 в 8 степени ДЖ; 0,54 *10 в 7 степени Дж
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