Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании древесного угля массой 15 килограмм спирта массой 200 грамм
Физика
Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании древесного угля массой 15 килограмм спирта массой 200 грамм
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