Силач может поднять груз массой 100 килограмм масса 1 литра ртути равна 13 кг. Сможет ли силач поднять 8 литровую емкость наполненная ртутью
Математика
Силач может поднять груз массой 100 килограмм масса 1 литра ртути равна 13 кг. Сможет ли силач поднять 8 литровую емкость наполненная ртутью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8*13=104 кг масса 8 литровой емкости 2) 100 кг < 104 кг Значит,не сможет поднять
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