Найдите три восьмых от 1 километра
Математика
Найдите три восьмых от 1 километра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1км,это1000метров 1000:3*8=2666.66
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте загадки и пословицы, Вставьте пропущенные буквы, Подберите и запишите в скобках проверочные слова к ним... 1,Плывёт парохо.. (------) ...
Математика
Можно ли таблицу из 5 строк и шести столбцов заполнить натуральными числами так, ч??обы сумма чисел каждой строки была равна 30, а сумма чисел кажд...
Математика
Божья коровка ползет вдоль сделанного из проволки прямоугольника одна из сторон ??оторого втрое больше второй . известно что вдоль всего квадрата (...
Литература
Исправьте пословицу 1. с глаз долой - из дома вон. 2. наша коза на камень .3. живое слово дороже живой буквы. 4. посеешь дело , пожнешь привычку. 5...