Прочитайте загадки и пословицы, Вставьте пропущенные буквы, Подберите и запишите в скобках проверочные слова к ним... 1,Плывёт парохо.. (------) то вза... (------), то пперё.. (------).(Утюг.) 2.Без рук (-----), без ног (----)...
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Прочитайте загадки и пословицы, Вставьте пропущенные буквы, Подберите и запишите в скобках проверочные слова к ним... 1,Плывёт парохо.. (------) то вза... (------), то пперё.. (------).(Утюг.) 2.Без рук (-----), без ног (----).а рисовать умеет.(Мороз) 3.На кустах белеют ча..ки (------), в них нитки и руба..юки (-------).(Хлопок). 4.Бегут по дорожке (------) доски да ножки (------).(лыжи). 5.Красна ягодка (--------), да на вкус (-------) горька. (Калина). 6.Кто лени.. (------), тот и сонли.. (------). 7.Труслив (-------) как заяц. 8.Рыбка (------) мелка, да уха сладка (-----).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,Плывёт пароход (ходить) то взад (задний), то вперёд (передний).(Утюг.) 2.Без рук (рука), без ног (нога),а рисовать умеет.(Мороз) 3.На кустах белеют чашки (чаша), в них нитки и рубашки (рубашечный).(Хлопок). 4.Бегут по дорожке (дороженька) доски да ножки (ноженька).(лыжи). 5.Красна ягодка (ягода), да на вкус (вкусно) горька. (Калина). 6.Кто ленив (ленивый), тот и сонлив (сонливый). 7.Труслив (трусливый) как заяц. 8.Рыбка (рыба) мелка, да уха сладка (сладость).
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