Замени пооные прилагат краткими и запиши получившиеся предложеня.какой частью речи выражено сказуемое? тропинка узкая,горка крутая,речка быстрая,березка стройная,дорога далекая,луг зеленый,пруд чистый,мост широкий
Русский язык
Замени пооные прилагат краткими и запиши получившиеся предложеня.какой частью речи выражено сказуемое? тропинка узкая,горка крутая,речка быстрая,березка стройная,дорога далекая,луг зеленый,пруд чистый,мост широкий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тропинка узка,горка крута,речка быстра,береза стройна,дорога далека,луг зелен,пруд чист,мост широк. Выражено кратким прилагательным
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