Замени пооные прилагат краткими и запиши получившиеся предложеня.какой частью речи выражено сказуемое? тропинка узкая,горка крутая,речка быстрая,березка стройная,дорога далекая,луг зеленый,пруд чистый,мост широкий

Русский язык
Замени пооные прилагат краткими и запиши получившиеся предложеня.какой частью речи выражено сказуемое? тропинка узкая,горка крутая,речка быстрая,березка стройная,дорога далекая,луг зеленый,пруд чистый,мост широкий
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тропинка узка,горка крута,речка быстра,береза стройна,дорога далека,луг зелен,пруд чист,мост широк. Выражено кратким прилагательным
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как правильно пишется перепархивают или перепархевают?
Ответить
Другие предметы
Можно ли назвать губревком демократическим органом власти? и почему?
Ответить
Математика
CosA -25/20 A принадлежит (при/2:при)
Ответить
Право
Это вопрос по ОБЖ,Помогите пожалуйста.Надо рассказать историю светофора то есть как он появился и т.д.. Срочно!!!Помогите!
Ответить
Математика
Как решить задачу .Площадь прямоугольника равна 90 дм в квадрате , длина 15 дм.Сколько% составляет ширина прямоугольника от его длины?
Ответить