Можно ли назвать губревком демократическим органом власти? и почему?

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Можно ли назвать губревком демократическим органом власти? и почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Само название уже говорит, кто не с нами тот против нас! Органом да, но не демократическим!
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