Cu-gt;CuO-gt;CuSO_4-gt;^3Cu(OH)_2-gt;CuO

Химия
Cu-gt;CuO-gt;CuSO_4-gt;^3Cu(OH)_2-gt;CuO
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2Cu + O₂ =(t°)= 2CuO 2. CuO + H₂SO₄ = CuSO₄ + H₂O 3. CuSO₄ + 2NaOH = Cu(OH)₂ + Na₂SO₄ 4. Cu(OH)₂ =(t°)= CuO + H₂O
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