Cu-gt;CuO-gt;CuSO_4-gt;^3Cu(OH)_2-gt;CuO
Химия
Cu-gt;CuO-gt;CuSO_4-gt;^3Cu(OH)_2-gt;CuO
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2Cu + O₂ =(t°)= 2CuO 2. CuO + H₂SO₄ = CuSO₄ + H₂O 3. CuSO₄ + 2NaOH = Cu(OH)₂ + Na₂SO₄ 4. Cu(OH)₂ =(t°)= CuO + H₂O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
География
Химия
При взаимодействии натрия с водой атом натрия: 1) Играет роль окислителя 2) Не изменяет степень окисления 3) Отдает Электрон 4) Превращается ...
Обществознание
При каком условии Н. Приобретет гражданство РФ по рождению, если его мать-гражданка России, а отец иностранный гражданин?
Беларуская мова