При взаимодействии натрия с водой атом натрия: 1) Играет роль окислителя 2) Не изменяет степень окисления 3) Отдает Электрон 4) Превращается в отрицательно заряженный ион 2. Не реагирует кислородом: 1) Железо 2) медь 3...
Химия
При взаимодействии натрия с водой атом натрия: 1) Играет роль окислителя 2) Не изменяет степень окисления 3) Отдает Электрон 4) Превращается в отрицательно заряженный ион 2. Не реагирует кислородом: 1) Железо 2) медь 3) кальций 4) золото 3. При погружении в раствор серной: 1)Происходит реакции соединения 2)происходит реакц замещения 3) обмена 4) реакция не происходит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3 2)4 3)3 (не уверенна ,но в большинстве случаев так)
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