Потскажите слава кторые читаютя с лева на право и с право на лево
Русский язык
Потскажите слава кторые читаютя с лева на право и с право на лево
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Гость:
Шалаш мош подойдёт...
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