Сочините пожалуйста стишок 6- 8 строчек срочнро
Литература
Сочините пожалуйста стишок 6- 8 строчек срочнро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю лето красное! Каждый день -небо ясное. Всюду птички поют... И цветочки цветут! Всюду люди счастливые И детишки учтивые. Правда-мухи летают, Нам всем нервы мотают.
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