Сочините пожалуйста стишок 6- 8 строчек срочнро

Литература
Сочините пожалуйста стишок 6- 8 строчек срочнро
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю лето красное! Каждый день -небо ясное. Всюду птички поют... И цветочки цветут! Всюду люди счастливые И детишки учтивые. Правда-мухи летают, Нам всем нервы мотают.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пж 4,5,6 заранее спасибо
Ответить
Қазақ тiлi
Қорықта деген тақырыпта ангиме құрастырып беринишши
Ответить
Английский язык
I had lunch at ... yesterday что нужно вставить вместо точек?
Ответить
Русский язык
Мал золотник,да дорог.Всякому мила своя сторона.Детство-зелено,молодость-храбра,старость-мудра.Найди слова с двумя безуд.гласными в корне.Подбери к...
Ответить
Литература
Скажите план по царевне лягушке
Ответить