Мал золотник,да дорог.Всякому мила своя сторона.Детство-зелено,молодость-храбра,старость-мудра.Найди слова с двумя безуд.гласными в корне.Подбери к ним проверочные слова.
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Мал золотник,да дорог.Всякому мила своя сторона.Детство-зелено,молодость-храбра,старость-мудра.Найди слова с двумя безуд.гласными в корне.Подбери к ним проверочные слова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золотник-золото,вторую никак, дорог-дороги, сторона-стороны,сторонка зелено-зелень, зелёные, молодость-молод,храбра-храбрый. Всё
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