Мал золотник,да дорог.Всякому мила своя сторона.Детство-зелено,молодость-храбра,старость-мудра.Найди слова с двумя безуд.гласными в корне.Подбери к ним проверочные слова.

Русский язык
Мал золотник,да дорог.Всякому мила своя сторона.Детство-зелено,молодость-храбра,старость-мудра.Найди слова с двумя безуд.гласными в корне.Подбери к ним проверочные слова.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золотник-золото,вторую никак, дорог-дороги, сторона-стороны,сторонка зелено-зелень, зелёные, молодость-молод,храбра-храбрый. Всё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Скажите план по царевне лягушке
Ответить
Физика
Что означает слово планета
Ответить
Математика
Верни числа на место.
Ответить
Английский язык
Как пишется на англиском город рязань
Ответить
Физика
На тело воздействует с силой 20Н какова кинетическая энергия этого тела если его с??орость равна 3м/с
Ответить