Мал золотник,да дорог.Всякому мила своя сторона.Детство-зелено,молодость-храбра,старость-мудра.Найди слова с двумя безуд.гласными в корне.Подбери к ним проверочные слова.

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Мал золотник,да дорог.Всякому мила своя сторона.Детство-зелено,молодость-храбра,старость-мудра.Найди слова с двумя безуд.гласными в корне.Подбери к ним проверочные слова.

Автор: Гость