Скажите план по царевне лягушке

Литература
Скажите план по царевне лягушке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где Иван царевич познакомился с лягушки что предложила лягушка царевич чем лягушка занималась когда Иван спал как удивлялся лягушка отца Ивана что задумали снохи против лягушки что победило добро или зло в сказкк
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