Как подобрать к словам однокоренные слова. друг ,книга,нога,дорога,лес,корм,цвет.
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Как подобрать к словам однокоренные слова. друг ,книга,нога,дорога,лес,корм,цвет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книжный магазин,красивая ножка,длинная дорожка,маленький лесок,много корма,алый цветочек
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