Как подобрать к словам однокоренные слова. друг ,книга,нога,дорога,лес,корм,цвет.

Русский язык
Как подобрать к словам однокоренные слова. друг ,книга,нога,дорога,лес,корм,цвет.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книжный магазин,красивая ножка,длинная дорожка,маленький лесок,много корма,алый цветочек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Когда в красноярске ( 6 часовая зона) 18ч в москве ( 2 часовая зона) а) 8ч б) 14ч в) 21ч г) 12ч
Ответить
Химия
При взаимодействии натрия с водой атом натрия: 1) Играет роль окислителя 2) Не изменяет степень окисления 3) Отдает Электрон 4) Превращается ...
Ответить
Обществознание
При каком условии Н. Приобретет гражданство РФ по рождению, если его мать-гражданка России, а отец иностранный гражданин?
Ответить
Беларуская мова
Откуда пошло белорусское слово малюнак
Ответить
Математика
Сократите дробь 17*5-17*2/68*6+68*3
Ответить