Когда в красноярске ( 6 часовая зона) 18ч в москве ( 2 часовая зона) а) 8ч б) 14ч в) 21ч г) 12ч

География

Когда в красноярске ( 6 часовая зона) 18ч в москве ( 2 часовая зона) а) 8ч б) 14ч в) 21ч г) 12ч

Автор: Гость