Когда в красноярске ( 6 часовая зона) 18ч в москве ( 2 часовая зона) а) 8ч б) 14ч в) 21ч г) 12ч
География
Когда в красноярске ( 6 часовая зона) 18ч в москве ( 2 часовая зона) а) 8ч б) 14ч в) 21ч г) 12ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:б).Москва намного западнее и это можно проследить на карте
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