Как решить задачу .Площадь прямоугольника равна 90 дм в квадрате , длина 15 дм.Сколько% составляет ширина прямоугольника от его длины?

Математика

Как решить задачу .Площадь прямоугольника равна 90 дм в квадрате , длина 15 дм.Сколько% составляет ширина прямоугольника от его длины?

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