Это вопрос по ОБЖ,Помогите пожалуйста.Надо рассказать историю светофора то есть как он появился и т.д.. Срочно!!!Помогите!

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911 Большинство из нас ежедневно сталкивается с таким изобретением человечества, как светофор. А часто ли мы при этом задумываемся, кто и когда придумал столь полезное приспособление, так помогающее регулировать движение автомобильных и пешеходных потоков на наших дорогах? Возникновение первых светофоров Первый в истории человечества светофор был установлен достаточно давно, еще в декабре далекого 1868 года. Произошло это в столице Великобритании – Лондоне, вблизи здания парламента. Создателем этого светофора явился инженер по имени Джон Пик Найт, ведавший ранее соответствующими устройствами на железнодорожном транспорте, именуемыми тогда семафорами. Внешний вид первого светофора существенно отличался от его сегодняшних собратьев. Он был на ручном управлении и представлял собой нехитрую конструкцию с набором из двух семафорных стрелок. Стрелка, расположенная горизонтально, означала остановку, а приподнятая кверху под углом в 45 градусов – перемещение с особой бдительностью. В ночное время стрелки заменялись газовым фонарем соответствующих цветов. Красный означал остановку, а зеленый разрешал дальнейшее движение.