Божья коровка ползет вдоль сделанного из проволки прямоугольника одна из сторон ??оторого втрое больше второй . известно что вдоль всего квадрата ( периметра) божья коровка проползает за время t=1мин . за какоевремя божья коров...
Математика
Божья коровка ползет вдоль сделанного из проволки прямоугольника одна из сторон ??оторого втрое больше второй . известно что вдоль всего квадрата ( периметра) божья коровка проползает за время t=1мин . за какоевремя божья коровка проползает вдоль короткой стороны?
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Аммммммммммммммммммммммммммммм
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