Исправьте пословицу 1. с глаз долой - из дома вон. 2. наша коза на камень .3. живое слово дороже живой буквы. 4. посеешь дело , пожнешь привычку. 5. поели, пошли , пора и домой.

Литература

Исправьте пословицу 1. с глаз долой - из дома вон. 2. наша коза на камень .3. живое слово дороже живой буквы. 4. посеешь дело , пожнешь привычку. 5. поели, пошли , пора и домой.

Автор: Гость