Исправьте пословицу 1. с глаз долой - из дома вон. 2. наша коза на камень .3. живое слово дороже живой буквы. 4. посеешь дело , пожнешь привычку. 5. поели, пошли , пора и домой.
Литература
Исправьте пословицу 1. с глаз долой - из дома вон. 2. наша коза на камень .3. живое слово дороже живой буквы. 4. посеешь дело , пожнешь привычку. 5. поели, пошли , пора и домой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С глаз долой - из сердца вон. Нашла коса на камень. Живое слово дороже мертвой буквы. Посеешь поступок - пожнешь привычку. Поели, попили, пора и честь знать.
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