Можно ли таблицу из 5 строк и шести столбцов заполнить натуральными числами так, ч??обы сумма чисел каждой строки была равна 30, а сумма чисел каждого столбца - 20?

Математика

Можно ли таблицу из 5 строк и шести столбцов заполнить натуральными числами так, ч??обы сумма чисел каждой строки была равна 30, а сумма чисел каждого столбца - 20?

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