Можно ли таблицу из 5 строк и шести столбцов заполнить натуральными числами так, ч??обы сумма чисел каждой строки была равна 30, а сумма чисел каждого столбца - 20?
Математика
Можно ли таблицу из 5 строк и шести столбцов заполнить натуральными числами так, ч??обы сумма чисел каждой строки была равна 30, а сумма чисел каждого столбца - 20?
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Гость:
Да можно почему бы и нет сможешь всё иди решай
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