Бас созине коп магына лык сипаттау
Қазақ тiлi
Бас созине коп магына лык сипаттау
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изи вин дота !Надо писать нормальный вопрос)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык
Прочитайте загадки и пословицы, Вставьте пропущенные буквы, Подберите и запишите в скобках проверочные слова к ним... 1,Плывёт парохо.. (------) ...
Математика
Можно ли таблицу из 5 строк и шести столбцов заполнить натуральными числами так, ч??обы сумма чисел каждой строки была равна 30, а сумма чисел кажд...