Состав выражения и найди их значения 9 и 2 увеличьте на 12. 2) к частному 15 и 5 прибавь 17
Математика
Состав выражения и найди их значения 9 и 2 увеличьте на 12. 2) к частному 15 и 5 прибавь 17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+2+12=11+12=23 15:5+17=3+17=20 наверно так
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