Состав выражения и найди их значения 9 и 2 увеличьте на 12. 2) к частному 15 и 5 прибавь 17

Математика

Состав выражения и найди их значения 9 и 2 увеличьте на 12. 2) к частному 15 и 5 прибавь 17

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