Какое логическое выражение соответствует высказыванию: "Каждое из чисел X, Y, Z положительно"?
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Какое логическое выражение соответствует высказыванию: "Каждое из чисел X, Y, Z положительно"?
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(x>0) and (y>0) and (z>0)
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