Какое менью автоматически открывается вместе с окном приложений Мой компьютер и ??апёр

Информатика
Какое менью автоматически открывается вместе с окном приложений Мой компьютер и ??апёр
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Гость:
Хмммммммммммм странно такого вопроса я ещё не встречал
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