Значение водорослей заранее спасибо

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Водоросли — главные производители органических веществ в водной среде. Около 80 % всех органических веществ, ежегодно создающихся на земле, приходится на долю водорослей и других водных растений. Водоросли прямо или косвенно служат источником пищи для всех водных животных. Известны горные породы (диатомиты, горючие сланцы, часть известняков) , возникшие в результате жизнедеятельности водорослей в прошлые геологические эпохи. Водоросли участвуют в образовании лечебных грязей. Пищевое применение Некоторые, в основном морские, употребляются в пищу (морская капуста, порфира, ульва) . В приморских районах водоросли идут на корм скоту и удобрение. В ряде стран водоросли культивируют для получения большого количества биомассы, идущей на корм скоту и используемой в пищевой промышленности. Съедобные водоросли — богатый минеральными веществами, особенно йодом, продукт — используются в восточноазиатских кухнях. Одно из самых популярных блюд с водорослями — суши.