Иван Грозный и эпоха Ивана Грозного
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Иван Грозный и эпоха Ивана Грозного
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Эпоха Ивана Грозного В 1533 г. умер Василий 3, оставив наследником Ивана 4 - трехлетнего царевича (от брака с Е.Глинской). 16 января 1547 г. Иван I4 торжественно венчался на царство и принял титул царя и великого князя всея Руси. Процессия была торжественна, и ее официальность способствовала укреплению самодержавия, авторитету центральной власти и легитимности в глазах правительств Западных держав. Участие Ивана 4 в государственной деятельности началось с создания Избранной рады, которая действовала с 1549 по 1560 гг. и явилась органом, проводящим реформаторские усилия нового царя. Уже в феврале 1549 г. Иван 4 на первомЗемском соборе объявил о подготовке реформ. В 1550 г. Иван 4 на соборе представителей областей Руси жестко обличил злоупотребления боярской власти и обещал лично оберегать народ от бесчинств бояр. В 1550 г. был издан новый Судебник, основанный на подобном документе 1497 г., расширенном и систематизированном. Новый Судебник значительно ограничивал податные привилегии крупных феодалов и судебные функции наместников. Были введены наказания для бояр и дьяконов-взяточников. Статьи, касающиеся феодального землевладения, не изменились, но увеличилась оплата феодалам за проживание, и это укрепило их власть над крестьянами. К времени действия Избранной рады относится создание функциональных органов управления - приказов. Поместный приказ ведал владениями земель феодалов, Посольский - внешней политикой, Челобитный приказ принимал и расследовал жалобы на имя царя. В 1550-1556 гг. осуществляются реформы в армии. Создается постоянное стрелецкое войско и принимается закон, регламентирующий вопросы, касающиеся формирования армии. С каждых 150 десятин бояре обязывались давать войску одного вооруженного ратника на коне. В 1551 г. на большом церковном соборе царь предложил обширный проект церковных реформ, целью которого было приведение к порядку религиозно-нравственной жизни народа и унифицирование церковных обрядов. В 1556 г. были отменены «кормления», с этих пор население стало платить общегосударственный налог. Рядом «уставных» царских грамот, данных различным областям, правительство отменяло управление наместников и передавало местное управление и суд в руки старост, избранных посадскими людьми и волостными крестьянами. Избранная рада проводила реформы, рассчитанные на длительный период. Однако Иван 4 стремился к немедленным результатам. При неразвитом аппарате государственной власти быстрое движение к централизации было возможно лишь при помощи террора. Иван 4 разогнал Раду, что стало первым шагом на пути копричнине. В декабре 1564 г. царь со всем семейством неожиданно покинул столицу. Остановившись в Александровой слободе, он обратился к народу с требованием расправы над изменниками по его «монаршему» усмотрению и учреждение опричнины. Это было условием его возвращения на трон. К царю отправилась делегация духовенства и бояр с просьбой о возвращении и правлении «как ему угодно, по своей государевой воле». Иван возвратился в Москву в феврале 1565 г. и огласил условия, на которых обратно принимал власть: изменников и ослушников предавать казни, их имущество брать в казну. С введением опричнины страна разделилась на две части: земщину, которая управлялась Боярской Думой и приказами, и опричнину, в которой создавалась параллельная система органов управления и войско из 6 тысяч опричников. В опричнину были включены наиболее развитые экономически и стратегически удобно расположенные районы страны. На этих землях поселялись дворяне-опричники, их содержание входило в обязанности земства. Опричнина была создана для борьбы с предполагаемой изменой в среде феодалов. Сразу после ее учреждения начался кровавый террор по всей стране. Путь централизации через опричнину оказался трагичным для страны.
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