Узнать у взрослых, какие меры принимаются для охраны чи стоты воздуха в нашем крае

Окружающий мир
Узнать у взрослых, какие меры принимаются для охраны чи стоты воздуха в нашем крае
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сажают деревья,делают электро машины и стараются меньше его загрязнять.Вот и всё!
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