Дроби: если над чертой одинаковое число а под чертой разное то как разместить дроби в порядке убывания
Математика
Дроби: если над чертой одинаковое число а под чертой разное то как разместить дроби в порядке убывания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем меньше знаменатель (число под чертой), тем больше дробь. например: 1/2 больше 1/3 1/3 больше 1/4 и т.д.
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