У меня завис кот что делать?
Биология
У меня завис кот что делать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Покорми его, ну или выкинь
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