Помогите пж: задача 1)отношение углов параллелограмма 2:3. найдите углы задача 2)оди?? угол параллелограмма на 40° больше другого. найдите эти углы. задача 3) одна сторонп параллелограмма на 5 см больше другого. периметр паралл...

Математика
Помогите пж: задача 1)отношение углов параллелограмма 2:3. найдите углы задача 2)оди?? угол параллелограмма на 40° больше другого. найдите эти углы. задача 3) одна сторонп параллелограмма на 5 см больше другого. периметр параллелограмма 45см. найдите стороны параллелограмма.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма односторонних углов параллелограмма равна 180. 2х-1 угол 3х-2 угол 2х+3х=180 5х=180 х=36 2х=2*36=72 - первый угол и противоположный ему третий 3х=3*36=108-второй угол и противоположный ему четвертый. 2 х-первый угол х+40-второй х+х+40=180 2х=140 х=70 - первый угол Х+40=70+40=110-второй угол 3 АВ=СD=x BC=DA=x+5 P=45 2x+2(x+5)=45 2x+2x+10=45 4x=35 x=8.75 x+5=8.75+5=13.75
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