В слове окрестность какое проверочное слово или его нужно запомнить?
Русский язык
В слове окрестность какое проверочное слово или его нужно запомнить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочное слово - окрест (устар.), что означает "вокруг", "по соседству", "поблизости чего-либо".
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