А можете подсказат головни и другорадні члени реченя як можна записать
Українська література
А можете подсказат головни и другорадні члени реченя як можна записать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Головні-присудок(две линии),підмет(одна линия. другорядні-додаток(тире), обставинаї(тире точка),означення(волнистой линеей)
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