Какое минимальное число фосфолипидных мембран пересекает молекула кислорода, пр??никая из полости альвеолы легкого в эритроцит легочного капилляра?
Биология
Какое минимальное число фосфолипидных мембран пересекает молекула кислорода, пр??никая из полости альвеолы легкого в эритроцит легочного капилляра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хм, скорее всего три. 1) Мембрана альвеолы 2) Мембрана капилляра 3) Мембрана эритроцита Если учитывать попадание просто в кровь, то 2.
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