Очень интересные факты из жизни Андрея Платоновича Платонова

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Платонов, Андрей Платонович (1899-1951), настоящая фамилия Климентов, русский прозаик, драматург. Родился 16 (28) августа 1899 в рабочем пригороде Воронежа. Был старшим сыном в семье слесаря железнодорожных мастерских. Впечатления нелегкого, полного взрослых забот детства отразились в рассказе "Семен" (1927), в котором образ заглавного героя имеет автобиографические черты. Учился в церковно-приходской школе, в 1914 вынужден был оставить учебу и пойти работать. До 1917 сменил несколько профессий: был подсобным рабочим, литейщиком, слесарем и т.п., о чем написал в ранних рассказах "Очередной" (1918) и "Серега и я" (1921). По словам Платонова, «жизнь сразу превратила меня из ребенка во взрослого человека, лишая юности». В 1918 Платонов поступил в Воронежский железнодорожный политехникум, реализовав проявившийся в нем с детства интерес к машинам и механизмам. Некоторое время, прервав учебу, работал помощником машиниста. В 1921 написал брошюру "Электрофикация" и по окончании техникума (1921) называл электротехнику своей основной специальностью. Потребность учиться Платонов объяснил в рассказе "Река Потудань" (1937) как желание «поскорее приобрести высшее знание», чтобы преодолеть бессмысленность жизни. Героями многих его рассказов ("На заре туманной юности", "Старый механик" и др.) являются железнодорожники, жизнь которых он хорошо знал с детства и юности. С 12 лет Платонов писал стихи. В 1918 начал работать журналистом в воронежских газетах «Известия укрепрайона», «Красная деревня» и др. В 1918 в журнале «Железный путь» начали публиковаться стихотворения Платонова ("Ночь", "Тоска" и др.), вышел его рассказ "Очередной", а также очерки, статьи и рецензии. С этого времени Платонов становится одним из самых заметных литераторов Воронежа, активно выступает в периодике, в том числе под псевдонимами (Елп.Баклажанов, А.Фирсов и др). В 1920 Платонов вступил в РКП(б), но уже через год по собственному желанию вышел из партии. Книга стихов Платонова "Голубая глубина" (1922, Воронеж) получила положительную оценку В.Брюсова. Однако в это время, под впечатлением от засухи 1921, приведшей к массовому голоду среди крестьян, Платонов решил переменить род деятельности. В автобиографии 1924 он писал: «Будучи техником, я не мог уже заниматься созерцательным делом — литературой». В 1922-1926 Платонов работал в Воронежском губернском земельном отделе, занимаясь мелиорацией и электрификацией сельского хозяйства. Выступал в печати с многочисленными статьями о мелиорации и электрификации, в которых видел возможность «бескровной революции», коренного изменения к лучшему народной жизни. Впечатления этих лет воплотились в рассказе "Родина электричества" и др. произведениях Платонова 1920-х годов. В 1922 Платонов женился на сельской учительнице М.А.Кашинцевой, которой посвятил повесть "Епифанские шлюзы" (1927). Жена стала прототипом заглавной героини рассказа "Песчаная учительница". После смерти писателя М.А.Платонова много сделала для сохранения его литературного наследия, публикации его произведений. В 1926 Платонов был отозван на работу в Москву в Наркомзем. Был направлен на инженерно-административную работу в Тамбов. Образ этого «обывательского» города, его советской бюрократии узнается в сатирической повести "Город Градов" (1926). Вскоре Платонов вернулся в Москву и, оставив службу в Наркомземе, стал профессиональным литератором. Первой серьезной публикацией в столице стала повесть "Епифанские шлюзы". За ней последовала повесть "Сокровенный человек" (1928). Описанные в "Епифанских шлюзах" преобразования Петра I перекликались в творчестве Платонова с современными ему «головными» коммунистическими проектами глобального переустройства жизни. Эта тема является главной в очерке "Че-Че-О" (1928), написанном совместно с Б.Пильняком после поездки в Воронеж в качестве корреспондентов журнала «Новый мир». Некоторое время Платонов был членом литературной группы «Перевал». Членство в «Перевале», а также публикация в 1929 рассказа "Усомнившийся Макар" вы