Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Найдите корень уравнения -4x+7x=8x+1
Алгебра
Найдите корень уравнения -4x+7x=8x+1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4x+7x-8x=1 -5x=1 x=-0.2
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
География
Народы Европейского Юга
Ответить
Биология
Как дышат морские звезды ?
Ответить
Алгебра
Разложите на множители: 9x^2 + 9ax^2 - y^2 + ay^2 +6axy
Ответить
Физика
Какую массу будет иметь никелиновый провод сечением 0,5 мм2 и сопротивлением 8 Ом?
Ответить
Химия
В результате реакции 60 процентного раствора азотной кислоты с серебром выделилось 4,48 мл оксида азота(4). Вычислите массу израсходованного раство...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск