Как дышат морские звезды ?

Биология
Как дышат морские звезды ?
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Автор: Гость
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Гость:
Морские звезды дышат с помощью папулами или жабрами
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