В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастил карпа на 1 м2 площади пруда и получили 67200 кг рыбы а в другом пруду по 8 карпа на 1м2 площади и получили 61600кг рыбы. на сколько квадратных метров площадь одного пруда больше площади...

Математика
В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастил карпа на 1 м2 площади пруда и получили 67200 кг рыбы а в другом пруду по 8 карпа на 1м2 площади и получили 61600кг рыбы. на сколько квадратных метров площадь одного пруда больше площади другого?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)площадь первого пруда 67200:7=9600 кв м 2)площадь второго пруда 61600:8=7700 кв м 3)на сколько площадь одного пруда больше площади другого? 9600-7700=1900 кв м
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