В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастил карпа на 1 м2 площади пруда и получили 67200 кг рыбы а в другом пруду по 8 карпа на 1м2 площади и получили 61600кг рыбы. на сколько квадратных метров площадь одного пруда больше площади...

Математика

В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастил карпа на 1 м2 площади пруда и получили 67200 кг рыбы а в другом пруду по 8 карпа на 1м2 площади и получили 61600кг рыбы. на сколько квадратных метров площадь одного пруда больше площади другого?

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