В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастил карпа на 1 м2 площади пруда и получили 67200 кг рыбы а в другом пруду по 8 карпа на 1м2 площади и получили 61600кг рыбы. на сколько квадратных метров площадь одного пруда больше площади...
Математика
В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастил карпа на 1 м2 площади пруда и получили 67200 кг рыбы а в другом пруду по 8 карпа на 1м2 площади и получили 61600кг рыбы. на сколько квадратных метров площадь одного пруда больше площади другого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)площадь первого пруда 67200:7=9600 кв м 2)площадь второго пруда 61600:8=7700 кв м 3)на сколько площадь одного пруда больше площади другого? 9600-7700=1900 кв м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Информатика
Какое число будет выведено на экран компьютера в результате выполнения фрагмента программы? a:=10 ; b:=20 ; If (b+2>=a*2) and (a*2=b) Then ...
Математика