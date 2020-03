Какое число будет выведено на экран компьютера в результате выполнения фрагмента программы? a:=10 ; b:=20 ; If (b+2gt;=a*2) and (a*2=b) Then Begin a:=b+a; b:=a-b; end Else Begin a:=a*b; b:=a-b; end; Writeln(b);

Информатика

