Какое число будет выведено на экран компьютера в результате выполнения фрагмента программы? a:=10 ; b:=20 ; If (b+2gt;=a*2) and (a*2=b) Then Begin a:=b+a; b:=a-b; end Else Begin a:=a*b; b:=a-b; end; Writeln(b);
Информатика
Какое число будет выведено на экран компьютера в результате выполнения фрагмента программы? a:=10 ; b:=20 ; If (b+2gt;=a*2) and (a*2=b) Then Begin a:=b+a; b:=a-b; end Else Begin a:=a*b; b:=a-b; end; Writeln(b);
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=10, b=20 (b+2>=a*2)and(a*2=b) ⇒ (20+2 >= 10*2)and(10*2=20) ⇒ (22>=20)and(20=20) ⇒ true and true ⇒ true a=b+a=20+10=30 b=a-b=30-20=10 Ответ: 10
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