Подберите какое либо число, которое больше одного из данных чисел и меньше другог?? ( результат запишите в в виде двойного неравенства): а)3.7 и 3.8 б) 0 и 0.2 в) -8.6 и -8.5 г) -1/3 и -1/4
Алгебра
Подберите какое либо число, которое больше одного из данных чисел и меньше другог?? ( результат запишите в в виде двойного неравенства): а)3.7 и 3.8 б) 0 и 0.2 в) -8.6 и -8.5 г) -1/3 и -1/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)3,71 б)0,1 в)-8,61 г)-1\3,1
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