Подберите какое либо число, которое больше одного из данных чисел и меньше другог?? ( результат запишите в в виде двойного неравенства): а)3.7 и 3.8 б) 0 и 0.2 в) -8.6 и -8.5 г) -1/3 и -1/4

Алгебра

Подберите какое либо число, которое больше одного из данных чисел и меньше другог?? ( результат запишите в в виде двойного неравенства): а)3.7 и 3.8 б) 0 и 0.2 в) -8.6 и -8.5 г) -1/3 и -1/4

Автор: Гость