Даю баллы, задание не трудное, прошу помощи! Можно решить любое (если можно то 2, но хватит и одного) При каких значениях х не имеет смысла выражение: а) б)

Алгебра
Даю баллы, задание не трудное, прошу помощи! Можно решить любое (если можно то 2, но хватит и одного) При каких значениях х не имеет смысла выражение: а) б)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) при x=0 выражение не имеет смысл  б)при x=1 выражение не имеет смысл
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