Даю баллы, задание не трудное, прошу помощи! Можно решить любое (если можно то 2, но хватит и одного) При каких значениях х не имеет смысла выражение: а) б)

Алгебра

Даю баллы, задание не трудное, прошу помощи! Можно решить любое (если можно то 2, но хватит и одного) При каких значениях х не имеет смысла выражение: а) б)

Автор: Гость