ДАЮ 20 БАЛЛОВ.СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С МОДАЛЬНЫМИ ЧАСТИЦАМИ ЖЕЛАТЕЛЬНО 4-5 ??РЕДЛОЖЕНИЯ
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ДАЮ 20 БАЛЛОВ.СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С МОДАЛЬНЫМИ ЧАСТИЦАМИ ЖЕЛАТЕЛЬНО 4-5 ??РЕДЛОЖЕНИЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Я ехал на мотоцикле, а по лицу мне хлестал ливень. 2. Море глухо роптало, и волны бились о берег бешено и гневно. 3. Нежданов спал, а Марианна сидела под окном и глядела в сад. 4.Трудишься много ты, да пользы в этом нет. 5. Солнце зашло за горы, но было ещё светло.
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