Даны 2 проводника при последовательном соединении дают сопротивления 27 Ом, а при параллельном 6 Ом, определить R1 и R2
Физика
Даны 2 проводника при последовательном соединении дают сопротивления 27 Ом, а при параллельном 6 Ом, определить R1 и R2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 и 18 ответ. при послед. Rобщ= R1+R2=27, при параллельном Rобщ=R1*R2/R1+R2=6. Получим два равнства R1*R2=162 и R1+R2=27, отсюда получаем наш ответ.
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