Номер 13 помогите пожалуйста

Русский язык
Номер 13 помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человека,Мы,неё,ним, нём,тебя,с ним.
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