Строение куриного яйца 1 части яйца. 2 их значение в развитие зародыша
Биология
Строение куриного яйца 1 части яйца. 2 их значение в развитие зародыша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шкарлупа: защищает яйцо от повреждений, бактерий, обоспечивает сквозь поры газообмен, дает яйцу форму. Оболочки под шкарлупой : две тонкие пленки, которые предотвращают попаданию к яйцу вредных организмов. Воздушная камера: образована вследствии разхождения подшкарлуповых оболочек содержит запас воздуха для зародыша. Белковая оболочка: состоит из нескольких шаров, защищает желток от механических повреждений, является источником воды для развития эмбриона. Канатики(халазы) : поддерживают желток так, что зародышевый диск находится свехру. Оболонка желтка: укрывает и защищает желток Желток: запас питательных веществ, для зародыша Зародочный диск : зародок птиц.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Выполни столбиком сложение и вычитания площадей. 736589 кв.мм +263411 кв.мм= 1 кв.м - 963564 кв.мм = Вырази площадь, полученную при сложении ...
Математика
А)в минутах:1ч=?мин,1ч30мин=?мин,2ч15мин=?мин б)в секундах: 1мин=?с,1мин20с=?с,3мин38с=?с в)в ч??сах и минутах :70мин=?ч10мин,150мин=?ч?мин