Строение куриного яйца 1 части яйца. 2 их значение в развитие зародыша

Биология
Строение куриного яйца 1 части яйца. 2 их значение в развитие зародыша
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шкарлупа: защищает яйцо от повреждений, бактерий, обоспечивает сквозь поры газообмен, дает яйцу форму. Оболочки под шкарлупой : две тонкие пленки, которые предотвращают попаданию к яйцу вредных организмов. Воздушная камера: образована вследствии разхождения подшкарлуповых оболочек  содержит запас воздуха для зародыша. Белковая оболочка: состоит из нескольких шаров, защищает желток от механических повреждений, является источником воды для развития эмбриона. Канатики(халазы) : поддерживают желток так, что зародышевый диск находится свехру.  Оболонка желтка: укрывает и защищает желток Желток: запас питательных веществ, для зародыша Зародочный диск : зародок птиц. 

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