Выполнить деление 5/6:7/12

Математика
Выполнить деление 5/6:7/12
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Гость:
5/6:7/12=5/6х12/7=10/7=1,3/7
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